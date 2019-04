Drontenaar in Den Helder opgepakt voor zakkenrollerij in Haarlem

video Operatie Oostvaar­ders­plas­sen bijna afgerond, 1745 edelherten afgescho­ten

4 april Staatsbosbeheer heeft in totaal 1745 edelherten in de Oostvaardersplassen afgeschoten. In de maand maart schoten beheerders 391 edelherten. Het doel om het totaal aantal edelherten terug te brengen tot 490 is daarmee niet gehaald.