Drontenaar krijgt werkstraf voor helen van groentekratten

Even wennen, een gesloten spoedeisen­de hulp in Lelystad

5 november De rode lampjes die het woord ‘spoedeisende hulp’ vormen, branden nog. Maar het is even na tien uur ‘s avonds, deze afdeling van het Lelystadse ziekenhuis is gesloten voor de nacht. En dat is onwennig én verontrustend.