Drontenaren boos over verbod op zwembad in de straat: ‘Maar we geven niet op’

videoJarenlang een bron van zomers vermaak: het zwembadje op een grasveld aan de Gaffelstraat in Dronten. Nu is het weg, op last van de gemeente. De buurt baalt stevig. ,,Dit slaat nergens op’’, zegt Robert van Vlijmen (29), die het bad ooit kocht.

Een ronde, donkere plek op het openbare grasveld herinnert nog aan het bad, dat inmiddels opgevouwen in de tuin van Van Vlijmen ligt. ,,Ziet er treurig uit hè?’’ zegt Samantha Sint Nicolaas (32), zijn partner. Van Vlijmen zelf: ,,Het is zo verdrietig voor de jeugd in deze buurt. Voor kinderen is het heerlijk op warme dagen.’’ Zijn zoontje Bryan (6) knikt: ,,Ik vind het heel jammer dat het bad weg is, je kon er lekker in spetteren’’.

Vaste prik

Het zwembad was 5 tot 6 jaar ‘vaste prik‘ in de Gaffelstraat. Van Vlijmen kocht het ooit voor zijn kinderen, maar besloot het van zijn achtertuin naar het grasveld tegenover zijn woning te verhuizen. Als geste naar de buurt: kom lekker plonsen. ,,Als ouders hielden we gezamenlijk toezicht, dat regelden we via de buurtapp, en na gebruik controleerden we of het water schoon was en ging er een zeil over het bad. We hielden de boel in de gaten, het was gezellig’’.

Aan jarenlang waterpret kwam vorige week plotseling een einde toen er een brief van de gemeente op de deurmat lag. Strekking: het bad staat op openbaar terrein en dat is strijdig met de apv (algemene plaatselijke verordening). ,,Wij meteen bellen’’, zegt Van Vlijmen. ,,Ik vroeg: hoe kunnen we dit oplossen?’’ Met een vergunning, zo bleek uiteindelijk. Maar de kans is klein dat hij die krijgt.

Quote Bij elk contact met de gemeente krijgen we andere argumenten te horen Robert van Vlijmen, Dronten

,,Wat me stoort is dat we bij elk contact met de gemeente andere argumenten te horen krijgen. Het zou niet veilig zijn, er zouden klachten zijn. We begrijpen het niet. Ik heb nog nooit iemand horen klagen over het bad. Ook de oudere mensen in deze buurt genieten ervan. Ze hebben iets om naar te kijken, leuk toch?’’ Even overwoog hij om het bad brutaalweg te laten staan, maar de aangekondigde dwangsom van 250 euro per dag weerhield hem. ,,Dat is te veel geld. Het slaat nergens op’’.

Strijdlustig

En nu? ,,Ik ga maandag een vergunning aanvragen’’, kondigt de Drontenaar strijdlustig aan. ,,Ik zie wel of het lukt.’’ En zo niet? ,,Dan zet ik het zwembad misschien weer in mijn achtertuin op. Onze buurvrouw heeft haar voortuin aangeboden, dat is ook een mogelijkheid. We geven niet op’’. Zoon Bryan: ,,Ik denk wel dat we een vergunning krijgen’’.

Volledig scherm Het zwembad in betere tijden. © Robert van Vlijmen