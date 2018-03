Drontens voetbaltijdschrift Panenka maakt Japanse versie

Panenka Magazine, het voetbaltijdschrift dat in Dronten wordt gemaakt, krijgt een Japanse editie. ,,We willen de Nederlandse voetbalbeleving overbrengen op Japan'', zegt uitgever Bert Talens. Het wordt wel een digitale variant, want tijdschriften kopen is uit in Japan.

Hoe komen jullie in Japan terecht?

,,We kwamen in contact met Dai Nagashima, een Japanner die trainer is bij de Koninklijke HFC in Haarlem, de oudste club van het land. Hij wil niet alleen de Nederlandse voetbalopvatting meenemen naar Japan, maar ook Nederlandse voetbalcultuur. De Japanse voetbalcultuur is namelijk geheel anders.''

In welke zin?

,,In Japan zijn clubs opgericht door bedrijven, om de werknemers gezond te houden. Op de tribune zie je hele gezinnen, van kleine kinderen tot oma's van 80. Een voetbalwedstrijd is een uitje op een vrije dag. Welke club wint, dat doet er niet zo veel toe.

In Nederland verbinden mensen zich aan een club, supporters zijn er helemaal ziek van als hun team verliest. Het leek Dai, en ons ook, een goed idee om deze sfeer en beleving over te brengen op zijn moederland. We gaan hiervoor samenwerken met het bedrijf van Dai. In april verschijnt de eerste Japanse editie van Panenka Magazine.''

Wordt Panenka 1 op 1 overgezet in het Japans?

,,Niet helemaal. Kijk, we hebben artikelen die specifiek gericht zijn op Nederland en niet interessant zijn voor Japan, die nemen we niet mee. Dat geldt ook voor onze boekenrubriek. In Japan zitten ze niet te wachten op een vertaalde recensie van 'Gijp'. Maar wel op een beschrijving van een boek over Johan Cruyff dat daar ook verschenen is.''

Het wordt een digitale editie, waarom?

,,Een tijdschrift in een kiosk kopen, dat is in Japan echt een gepasseerd station. Nou ja, het komt nog wel voor, maar niet veel. Iedereen leest daar op z'n tablet of telefoon. Misschien dat er eens een papieren uitgave komt hoor, maar voorlopig niet. Een digitaal blad is ook makkelijker te verspreiden natuurlijk.''

Hoeveel bladen hopen jullie te verkopen?

,,In Japan is voetbal de derde sport. Stel dat een tiende procent van de 127 miljoen inwoners Panenka gaat lezen... Dat zou al mooi zijn.''

Hoe gaat het in Nederland?

,,We verkopen 5.000 tot 10.000 exemplaren per editie. Laatst hadden we een nummer over de verdwenen club Veendam, toen kwamen er honderden bestellingen binnen uit het noorden van het land. Het is vechten op een overvolle markt. Wij zijn begonnen in 2013, anderhalf jaar later waren er drie bladen in hetzelfde segment bijgekomen.''