Drontense (37) krijgt taakstraf voor dodelijk ongeluk op Biddingringweg

Nog geen kleuren­pracht door aanhouden­de kou: Tulpenrou­te Flevoland begint later

6 april Tulpenroute Flevoland, in oostelijk en zuidelijk Flevoland, is een week uitgesteld. Door het koude weer blijft de groei van de tulpen achter. ,,We verwachten dat de velden pas vanaf vrijdag 16 april in bloei beginnen te komen’’, zegt Mariska van Diepenbeek.