'Drontense’ airgunners mogen Mark Rutte ontmoeten

Video De tulpen bloeien! Flevoland maakt zich klaar voor (vroege) invasie van toeristen

10 april Het is aanpoten in de polder. Door het zachte voorjaar staan de tulpen eerder dan verwacht in bloei. De eerste toeristen zijn al gezien in Flevoland. Dus worden koffiepunten in gereedheid gebracht en zijn snel de bordjes voor de tulpenroutes vervroegd in de grond geslagen.