Drontense wegpiraat (21) veroorzaakt zwaar ongeluk met 180 km/u, raakt rijbewijs kwijt maar gaat tóch de weg op

Vanaf de achterbank de sfeer proeven van een nieuwe school: in de ‘drive thru’ in Dronten kan het

12 april Hoe interesseer je toekomstige studenten in coronatijd voor je opleiding? Veel scholen en universiteiten zetten tijdens de pandemie in op online voorlichting en virtuele open dagen. Zo niet Hogeschool Aeres in Dronten; de afdeling ‘Farms’ (het praktijkgedeelte van de school) organiseerde vandaag een ‘drive thru’ om toekomstige leerlingen toch in het echt, via een autoraampje, te kunnen ontvangen.