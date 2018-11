Dronter bedrijf wint prijs voor kunstzinnige bagageband Schiphol

De bagageband was gemaakt ter gelegenheid van het vorig jaar geopende Rijksmuseum Schiphol, een dependance van het Rijksmuseum. PPP verzorgt als vaste leverancier alle reclame-uitingen op het vliegveld. ,,We werden door het Rijksmuseum benaderd met de vraag wat er allemaal mogelijk is. Die uitdaging zijn we uitgegaan’’, vertelt directeur Rogier Schrijer uit Kampen.

Wachttijdverzachter

Dankzij de Drontenaren kregen miljoenen wachtende mensen werk van onder meer Rembrandt, Van Gogh, Rietveld en Karel Appel onder ogen. Het bleek geen half werk. Sterker: binnen de branche waren ze danig onder de indruk. Zozeer, dat PPP hiermee een SIGN+ Award 2018 heeft gewonnen. Deze prijs is in het leven geroepen door het gelijknamige vaktijdschrift in de grafische branche. De vakjury spreekt van ‘een prachtig visitekaartje voor Nederland waar reizigers net zijn aangekomen. Een ‘wachttijdverzachter’ in optima forma‘. Schrijer: ,,Het is de tweede keer. In 2012 wonnen we in de categorie outdoor, nu indoor, waarin we momenteel hard groeien’’, vertelt een opgetogen Schrijer, die hiervoor een beeld in ontvangst mocht nemen. Maar het is vooral de eer die telt. ,,Dit is op landelijk niveau de hoogste prijs die je kunt krijgen. Dit geeft aanzien en waardering bij de concollega’s en de publiciteit is een mooie bonus.’’

