Dronter judoka kampioen op WK judo voor mensen met verstandelijke beperking

Aat de Jonge is 'verdrietig' om anonieme kritiek

6 november Burgemeester Aat de Jonge van Dronten is 'verdrietig' over de onrust die is ontstaan in 'bestuurlijk Dronten'. Dat schrijft hij in een brief op Facebook. Hij wil graag in gesprek met de mensen die hem - anoniem - bekritiseren.