Dronter raadslid dat in opspraak raakte vanwege illegale huisvesting arbeidsmigranten blijft raadslid

De in opspraak geraakte Brenda Berghorst (39) blijft raadslid van het CDA in Dronten. De CDA- fractie spreekt in een verklaring haar vertrouwen uit in Berghorst als lid van de fractie. Berghorst raakte in juli in opspraak vanwege illegale huisvesting van arbeidsmigranten en het verzwijgen van een nevenfunctie bij een uitzendbureau voor arbeidsmigranten.

Fractievoorzitter Siert Jan Lap laat in de verklaring weten de afgelopen tijd uitgebreide gesprekken te hebben gevoerd met Berghorst. ‘Het mag duidelijk zijn dat de handelswijze niet voorbeeldig is. Uit de gesprekken is gebleken dat er geen sprake is van opzet, moedwil of louter winstbejag. Wij weten uit ervaring dat Brenda een betrokken en menselijk persoon is en dat zij met grote inzet het raadswerk verricht.’

Na een melding bij de gemeente Dronten half juli kwam de illegale huisvesting van arbeidsmigranten in een schuur aan de Olsterweg in Biddinghuizen aan het licht. Berghorst huisvestte daar naar eigen zeggen sinds begin juni een aantal arbeiders in caravans en een schuur. Daarvoor vroeg ze geen vergunning aan bij de gemeente.

‘Beperkte periode’

Daarover zegt ze nu in de gezamenlijke verklaring dat vanwege corona acuut een locatie nodig was waar seizoensarbeiders in quarantaine gehuisvest konden worden. ‘Om de situatie direct aan te pakken is gekeken naar een snelle mogelijkheid en gehandeld vanuit persoonlijke verantwoordelijkheid: risico op mogelijke besmetting tegengaan. De verwachting was dat het zou gaan om een situatie voor een beperkte periode, veel korter dan het hele administratieve proces van een vergunningaanvraag zou gaan duren. Achteraf gezien had er melding van moeten worden gemaakt en overleg met de gemeente Dronten betreffende deze huisvesting, die inmiddels is beëindigd.'

Tegenover de gemeenteraad en haar partij verzweeg Berghorst dat ze mede-eigenaresse is van een uitzendbureau voor arbeidsmigranten. Daarover zegt ze dat het niet moedwillig is gedaan, maar dat het ‘in alle hectiek aan de aandacht is ontsnapt'.

Berghorst vindt het zeer spijtig dat het zo is verlopen. ‘Als raadslid heb ik een voorbeeldfunctie en dit had ik mij moeten realiseren.’ Toch wil ze graag raadslid blijven van het CDA. Van de leden van de fractie krijgt ze het vertrouwen.