‘Dronterland’ bestaat niet meer: ‘Geen draagvlak voor die naam’

Vaarwel Dronterland. Na acht jaar neemt de gemeente Dronten afscheid van deze naam, bedacht om het dorp te scheiden van de rest van het gebied. ‘Dronterland’ is nooit echt aangeslagen. ,,Er is te weinig draagvlak voor.’’

Toenmalig burgemeester Aat de Jonge vond het maar verwarrend dat de grootste kern dezelfde naam heeft als de gemeente. Hij opperde destijds om de gemeente een andere naam te geven. Dat gebeurde niet, maar De Jonge gaf hiermee wel de aanzet tot de geboorte van ‘Dronterland’. Onder deze naam kwam er in 2012 een website met informatie over onder meer wonen en toerisme. Niet alleen in de kern Dronten, maar ook in Swifterbant en Biddinghuizen.

Geen grote verrassing

Sinds donderdag bestaat Dronterland niet meer. Wie naar de website met deze naam surft, komt uit op de site ‘Dronten geeft je de ruimte’. Deze slogan wordt al ruim 10 jaar gebruikt door de gemeente. De naamsverandering is geen grote verrassing. Jacqueline Lijs, ingehuurd om de marketing van de gemeente een zetje te geven, gaf vorig jaar al aan dat er twijfels zijn over ‘Dronterland’. Dat bleek tijdens een bijeenkomst eerder dat jaar. Gemeentewoordvoerder Huib Veldhuijsen, donderdagmiddag: ,,Er is te weinig draagvlak voor’’.

Quote Als onderne­mers vinden dat ‘Dronten geeft je de ruimte’ lekker ligt dan kunnen wij als gemeente moeilijk zeggen: wij willen iets anders Huib Veldhuijsen, Gemeente Dronten

,,We leggen de marketing meer bij de ondernemers neer tegenwoordig’’, legt Veldhuijsen uit. ,,Als zij vinden dat ‘Dronten geeft je de ruimte’ lekker ligt dan kunnen wij als gemeente moeilijk zeggen: wij willen iets anders.’’ In september wordt de nieuwe naam van de marketingsite officieel gepresenteerd overigens. Dat zou dit voorjaar al gebeuren, maar corona zorgde voor vertraging.

‘Lelystad geeft lucht’

Lijkt 'Dronten geeft je de ruimte’ niet erg veel op ‘Lelystad geeft lucht’? De buurgemeente voegt daaraan toe: ‘Waar ruimte is voor iedereen. Ruimte om te leven en te groeien.’ Toen Dronten haar slogan in gebruik nam, had Lelystad nog een andere slogan, weerlegt Veldhuijsen. ,,Ruimte voor elkaar, fysieke ruimte en ruimte om dingen mogelijk te maken, dat bedoelen we hiermee.’’

Elders vinden soms soortgelijke discussies plaats als in Dronten. Toen Steenwijk, IJsselham en Brederwiede begin deze eeuw opgingen in een gemeente, gingen er stemmen op om ‘Steenwijk’ uit de gemeentenaam te houden. Uiteindelijk werd een compromis gevonden in ‘Steenwijkerland’, met ‘land’ als verwijzing naar de zestig kernen.