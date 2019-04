‘Dronterland’ gaat mogelijk verdwijnen

De dag dat wethouder Jaap Oosterveld van Dronten besefte: ‘Het gaat niet goed’

20 april Tijdens een uitje met het college dringt het pas écht tot hem door: het gaat niet goed met hem. Een paar weken later stapt Jaap Oosterveld (ChristenUnie) op als wethouder in Dronten. De man die in een vorige baan jarenlang overwerkte mensen begeleidde, moet nu zichzelf helpen.