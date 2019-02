Drontermeerdijk jaar dicht voor verkeer

Dronten verwerpt concept nieuwe cao voor ambtenaren

14:42 Omdat er te weinig is vastgelegd over de mogelijkheden voor disciplinaire straffen en omdat ontslag mogelijk erg duur wordt zal de gemeente Dronten niet instemmen met de concept-tekst voor de nieuwe Cao Gemeenten. Die is momenteel in de maak vanwege de nieuwe wet die de rechtspositie van ambtenaren regelt. Vanaf 1 januari volgend jaar wordt die gelijkgeschakeld met die van werknemers in het bedrijfsleven.