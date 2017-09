Drontse 'biggen' aan het werk gezet

In kleine groepjes worden de studenten naar een met hooibalen versierde verhoging geroepen, zodat het publiek goed kan zien wat voor vlees ze in de kuip heeft. Tijdens een weifelende eerste bieding worden de eerste zes studenten voor slechts 40 euro aangekocht. Na een paar veilingrondes komt het publiek echter goed op stoom. Alsof ze op een veeveiling staan schieten de bedragen de lucht in, vaak tot over de 100 euro per groep.

Koosnaam

Eerstejaarsstudenten worden in Dronten biggen genoemd. ,,Het is een koosnaam, eigenlijk de equivalent van feut", vertelt Marjolein Buth, vicevoorzitter van de Biggenmarktcommissie. ,,De Biggenmarkt is hier een jaarlijkse traditie waarbij studenten aan de slag gaan voor de hoogste bieders. De opbrengst gaat altijd naar een goed doel, dit jaar is dat Hospice Dronten."

Humor

Het totaalbedrag dat is opgehaald kan Buth nog niet geven, aangezien het tellen van het geld pas volgende week wordt afgerond. Ondanks dat de studenten overal aan de slag gaan, worden ze wel in bescherming genomen. ,,Als ze bijvoorbeeld iets moeten doen wat ze echt niet willen of kunnen, dan lossen wij het op", aldus Buth. Studenten Agrarisch ondernemerschap Werner en Rutger Pelgröm zien de humor wel in van de markt. ,,Het maakt ons niet zoveel uit wat we zo gaan doen, het is een leuk initiatief om de stad wat beter te leren kennen", vertellen ze.

Wethouder Dirk Minne Vis is namens de gemeente aanwezig om een bod uit te brengen op enkele biggen. ,,Er zijn best wat klachten over studenten in Dronten", weet hij. ,,Vooral verwaarloosde tuinen bij studentenhuizen zijn een doorn in het oog van veel Drontenaren. Daarom mogen ze vandaag in een paar van die tuinen aan het werk.''