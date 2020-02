Droom van langste kunstijsbaan ter wereld valt in duigen: ‘Het was echt genieten daar’

,,Ik zat net foto's terug te kijken en dacht...toch wel echt heel jammer dat deze baan dichtgaat.’’ Marathonschaatser Jan Maarten Heideman uit Oldebroek gaat de 2,5 kilometer lange openlucht kunstijsbaan van Flevonice in Biddinghuizen missen. ,,Met name op die mooie dagen, wanneer de zon schijnt en het lekker fris is. Dan is het echt genieten.’’

Vandaag werd bekend dat de langste kunstijsbaan ter wereld dichtgaat. Door verouderde technologie en warme winters is het niet haalbaar om de baan open te houden. Of er in de toekomst een nieuwe baan komt is nog maar de vraag.

Lees hier ons dossier over Flevonice.

Volledig scherm Marathonschaatser Jan Maarten Heideman tijdens de Weissensee op de baan in Biddinghuizen. © Weissensee

Droom

Heideman droomde jaren geleden al van zo’n baan als die in Biddinghuizen. Hij liet onderzoeken uitvoeren naar de haalbaarheid ervan. Ondernemer wijlen Henk Ketelaar tilde het project daadwerkelijk van de grond. In 2007 opende de baan. ,,Dit besluit komt voor mij niet geheel onverwacht’’, zegt Heideman. ,,Het is heel jammer. Ik had gehoopt dat er meer mooie dagen zouden zijn in de winter, dan zouden er meer mensen gaan schaatsen. De baan is uniek. Ik heb dit jaar ook wat lessen mogen geven aan schoolkinderen op Flevonice, als je die ziet genieten dan besef je des te meer dat dit heel jammer is. Maar het moet financieel wel kunnen allemaal.’’

Heideman had geluk, hij heeft deze winter nog een laatste mooie dag op het ijs in Biddinghuizen beleefd. ,,Ik was met mijn vrouw en onze dochters. Het was prachtig weer, windstil en lekker fris. Het ijs was heel goed, een dikke negen. Toen dacht ik nog, dit is echt het natuurijs gevoel wat je graag hebt. Het was toen zo mooi om daar te schaatsen.’’

‘Super jammer’

Ook op Social Media reageren mensen teleurgesteld op het besluit van Flevonice. Het bericht dat de ijsbaan sluit levert meer dan honderd reacties op op de Facebookpagina van het bedrijf. Zo zegt Paul Sauer: ‘Wat ontzettend jammer!! Veel, vaak en lang geschaatst, o.a. ook als voorbereidingen voor de Weissensee. Was altijd heel speciaal. Heb heel veel respect voor het moedige plan om de langste kunstijsbaan van de wereld te exploiteren. Het zat niet altijd mee, mede door het klimaat. Knap dat jullie het zo lang hebben volgehouden. Heel erg bedankt voor al die jaren schaatsplezier en heel veel succes met de nieuwe plannen.’

En Geke de Groot-Willems: ‘Wat super jammer! Hoop dat er in de toekomst een rendabel alternatief gevonden wordt. Het heerlijk schaatsen bij jullie in de buitenlucht ga ik volgend seizoen wel missen.’