Drugsafval gedumpt bij jachthaven naast Walibi

Wethouder Dronten stapt uit ‘prachtige hondenbaan’

26 februari Wethouder Jaap Oosterveld (ChristenUnie) van Dronten legt per 1 maart zijn functie neer. Dit schrijft hij in een brief aan de raad. ‘Ik ben tot de conclusie gekomen dat de hectiek van het werk en de rust waar ik privé aan hecht, niet in balans zijn’.