Drugshandel in Dronten: politie betrapt twee mannen op heterdaad

De aanhouding vond plaats in het kader van een onderzoek naar drugshandel in Dronten. Na de aanhouding verrichtte de politie een huiszoeking waarbij meer softdrugs werden aangetroffen, volgens het Facebookbericht.

Huiszoeking

Of er bij de aanhouding sprake was van handel in softdrugs, meldt de politie niet. Ook is niet met zekerheid te zeggen of de huiszoeking direct verband houdt met de aanhouding van de twee.