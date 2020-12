Drukke dienst voor agenten in Dronten: vier aanhoudingen

Eenmalig ‘testfesti­val’ Biddinghui­zen stap dichterbij dankzij kabinetsbe­sluit

14 november Nu het kabinet onder voorwaarden akkoord is gegaan met de organisatie van testevenementen, komt een eenmalig festival op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen een stap dichterbij. Het festival is bedoeld om kennis en data te vergaren over evenementen in tijden van corona. Dat moet helpen om de evenementenbranche zoveel als mogelijk naar ‘het oude normaal’ te brengen.