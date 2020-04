Duizenden eenzame ouderen krijgen een kaartje van Hanneke uit Dronten: ‘Mensen zijn in tranen’

Dit Kamper bedrijf bezorgt ‘overbodige’ bloemen uit Flevoland goedkoop aan huis: ‘Kwekers zijn er blij mee’

15 april De winkel is al weken gesloten, maar het personeel is razend druk. Stadstuinwinkel Huisje Boompje Plantje in Kampen koopt bloemen op bij telers in de Noordoostpolder en levert die aan huis. Met succes: ,,We hebben al op duizenden adressen bezorgd.’’