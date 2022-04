Duo van de weg gehaald met gestolen spullen in auto na woninginbraken in Dronten

KAMPS DOET RECHT Agent vergeet één essentieel zinnetje, nu kan de Clio-eigenaar fluiten naar 600 euro

Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over het verlaten van de plaats van het ongeval.

18 maart