Eén gewonde bij steekincident na ruzie in azc Dronten

video + reportage Op bezoek in een Polenhotel in coronatijd: ‘Als mijn moeder ziet hoe ik hier leef, zou ze me meteen ophalen’

15 juni Na coronabesmettingen bij vleesverwerker Vion en bij fruittelers in de Betuwe, wordt deze week een definitief advies verwacht over de verspreiding van het coronavirus onder arbeidsmigranten. Ze zouden niet meer samen in één slaapkamer gehuisvest mogen worden. De Stentor nam alvast een kijkje in een Polenhotel in Dronten. ,,Hoe kunnen wij hier ooit 1,5 meter afstand houden?’’