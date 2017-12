Een minuutje sneller langs Dronten op de Passage

Donderdag officieel geopend en sinds vrijdagmiddag in gebruik: De Passage, de weg die aan de noordkant van Dronten ligt. Pal naast de Dronterringweg, maar dan zonder rotondes. Fijn voor het verkeer dat onderweg is van oost naar west of andersom. Wie in Dronten moet zijn, is aangewezen op de Dronterringweg. De rest kan voortaan De Passage nemen. Wij gingen 'm proberen.

Conclusie na een paar keer de Passage en de Dronterringweg te hebben gereden op deze koude, winterse vrijdagmiddag: de nieuwe weg is gemiddeld een minuutje sneller dan de oude. Dat is duur asfalt, want de tweebaansweg kostte ruim 12 miljoen euro. Anderzijds is het een aardige tijdwinst op een tracé van 3,5 kilometer. En het rijdt lekker door zonder rotondes, die de Dronterringweg wél heeft.

Bovendien mag je 100 kilometer per uur rijden op De Passage, terwijl 80 de limiet is op de Dronterringweg. Al tikken veel automobilisten vrijdagmiddag amper de 90 aan. Zie je ook op de Overijsselseweg tussen Dronten en Lelystad (geopend in 2012) die in het verlengde van De Passage ligt: je mag er 100 rijden, maar veel automobilisten blijven op 80 hangen.

Voor Gert Wezenberg van het gelijknamige transportbedrijf uit IJsselmuiden maakt dat weinig uit. ,,We hoeven niet per se sneller te rijden, als het maar dóórrijdt. Wij zijn hevige gebruikers van de weg langs Dronten en onze vrachtwagens staan er best vaak stil. Dus ja, we zijn blij met de nieuwe weg. Al zijn we blij met alle aanpassingen aan de infastructuur.''

