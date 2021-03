Een paar uur weg uit coronaland: proeffestival in Biddinghuizen is ‘ouderwets genieten’

1 jaar corona Emotionele klap in coronajaar, deze mensen verloren een dierbare: ‘Ik mis haar verschrik­ke­lijk’

28 februari Het is dit weekend een jaar geleden dat de allereerste officiële coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld. Wij vroegen lezers hun gevoel over 1 jaar corona met ons te delen. En dat deden ze massaal. Sommige van hen kijken terug op een jaar vol verdriet, omdat zij in coronatijd een dierbare hebben verloren. ,,Het onpersoonlijke afscheid blijft onverteerbaar.”