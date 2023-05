Een van oudste kerken Dronten wordt verkocht aan bedrijf uit Emmeloord: ‘Het dubbele gevoel blijft’

Opgelet! Landbouwma­chi­nes massaal op weg: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Boeren stevenen af op een rampjaar en consumenten op hogere prijzen in de winkel door nieuwe milieuregels van de regering. Ze moeten voor 1 oktober oogsten, anders krijgen ze een strafkorting. Vanwege de overtollige regenval de afgelopen maanden, is het land onbegaanbaar en is er nauwelijks gepoot en gezaaid.