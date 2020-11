Eenmalig ‘testfestival’ Biddinghuizen stap dichterbij dankzij kabinetsbesluit

Nu het kabinet onder voorwaarden akkoord is gegaan met de organisatie van testevenementen, komt een eenmalig festival op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen een stap dichterbij. Het festival is bedoeld om kennis en data te vergaren over evenementen in tijden van corona. Dat moet helpen om de evenementenbranche zoveel als mogelijk naar ‘het oude normaal’ te brengen.

De testevenementen worden georganiseerd door Fieldlab Evenementen, onder de noemer Back to Live. Het gaat daarbij niet alleen om een festival in de polder, maar ook om een theatervoorstelling en een congres in het Utrechtse Beatrixtheater, twee concerten in Ziggo Dome en voetbalwedstrijden.

Geen datum

Een belangrijke voorwaarde voor de evenementen is dat het risiconiveau daalt naar ‘waakzaam’ of ‘zorgelijk’. Dat is nu nog nergens het geval. Daarom is er volgens woordvoerder Tim Boersma van Fieldlab Evenementen ook nog geen datum bekend voor een festival in Biddinghuizen.

Voorzitter Marcel Elbertse van de stuurgroep Fieldlab Evenementen snapt dat het kabinet voorzichtig is. „Natuurlijk hadden wij het liefst morgen gestart met deze pilot events, maar we zien ook wat er aan de hand is. Wij hebben echter plannen waarbij we louter werken met negatief geteste personen, waarvan we ook vragen of zij na het event tenminste twee weken geen contact te hebben met kwetsbare groepen. Gelukkig heeft het kabinet waardering voor die opzet en aanpak en hebben ze aangegeven dat er groen licht komt, zodra de situatie verbeterd is.”

Veilige evenementen

Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief van de evenementensector, de Alliantie van Evenementenbouwers en de overheid. Wetenschappers en kennisinstellingen werken er aan mee, net als een aantal ministeries. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt volgens de organisatie toegewerkt naar ‘veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit’.