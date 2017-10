Eerste 'blingjacht' met diamantlak komt uit de polder

De Keizer 42 Sun King is het eerste jacht ter wereld met een laklaag waarin 24-karaats diamanten zijn verwerkt. Onlangs gepresenteerd aan de rijken der aarde op de botenshow in Monaco, maar de oorsprong van deze 'blingbling-boot' ligt gewoon om de hoek. In Dronten en Zwartsluis om precies te zijn. Hoe is dat zo gekomen?

Het verhaal begint een paar jaar geleden als watersportfanaat en maritiem makelaar Siep Keizer ervan droomt om een eigen jacht te ontwikkelen. Een die van alle gemakken is voorzien, maar met een vanafprijs van 325.000 euro exclusief toch betaalbaar blijft. Al is dat laatste, erkennen Keizer en compagnon Jos Brehler een relatief begrip. Een eigen jacht is nu eenmaal niet voor iedereen weggelegd.

Blikvanger

Nog geen jaar geleden kwam de eerste Keizer 42 van de band bij Bavaria Gmbh in Duitsland. Op dit moment is het aantal Keizer Yachts in de internationale wateren op een hand te tellen, maar sinds de show in Monaco zit de vaart erin. En lonkt Amerika. Dankzij de diamanten coating was de Sun King namelijk niet een van de vele jachten, maar een ware blikvanger.

Dat hebben de Dronter ondernemers te danken aan Derk Bonsink, eigenaar van Bonsink Yacht Painters en Yacht Gallery uit Zwartsluis. Met zijn schilderbedrijf houdt hij zich vooral bezig met de superjachten en verkeert hij in de wereld waarin 'het mooiste niet mooi genoeg is en het al evenmin snel te gek is'. Bonsink keek dan ook niet al te zeer op toen hij werd benaderd door Akzo Nobel en Jean Boulle Luxury over hun nieuwste lak. Met daarin verwerkt 24-karaats diamanten. Er is al een vliegtuig en een Bentley van deze lak voorzien, maar een boot met deze diamantcoating ontbrak nog. En laat Bonsink nu net op dat moment een Keizer 42 hebben staan. ,,Dit was de perfecte sample voor deze lak. Hoe kun je deze coating immers beter laten zien dan op een boot?"

Zon

Zo op het eerste gezicht ziet de Sun King er niet eens heel extravagant uit, totdat de zon erop schijnt. Dan is 'ie werkelijk schitterend. Volgens de ondernemers heeft de diamanten laklaag geen extra functionaliteit en is het puur 'voor de mooi'. Het is een extraatje voor een heel beperkte markt. Al was het alleen maar vanwege het prijskaartje dat aan de laklaag hangt hangt: een kwart miljoen euro extra schat Brehler. Daarmee zit hij aardig in de richting, beaamt Bonsink. ,,Voor 550.000 euro exclusief mag 'ie weg."