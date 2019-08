Eigenaren bungalows Biddinghuizen vechten tegen verpaupering

Uitsterfregeling

Hij vraagt om het nieuwe bestemmingsplan voor De Boschberg en Bremerberg in de prullenmand te deponeren. De gemeente Dronten wil in principe alleen recreanten op de parken en heeft in het bestemmingsplan het permanent wonen zoveel mogelijk uitgebannen. Alleen enkele tientallen bungalows kregen alsnog een woonbestemming. Maar die woonbestemmingen vallen onder een uitsterfregeling. Zodra er geen permanente bewoner meer in woont worden het automatisch weer recreatiewoningen. Volgens CV-woordvoerder Brouwers heeft de gemeente helemaal niet goed onderzocht of de juiste bungalows onder de uitsterfregeling vallen. ,,De gemeente maakte daarbij gebruik van een inventarisatielijst uit 2011. In sommige van die bungalows wordt al lang niet meer gewoond’’, aldus Brouwer.

Huisjesmelkers

Volgens de leden van de CV’s is het voor de parken veel beter als de woningen zowel voor recreatie als permanente bewoning kunnen worden gebruikt. Dan stijgt de waarde van de huisjes en hebben huisjesmelkers er geen trek meer in. Die willen volgens Brouwer en medestanders alleen goedkope rommel duur verhuren. De woordvoerder van Dronten zei dat de gemeente wel degelijk wat wil doen aan de verloedering op het park. ,,Maar dan moeten wel weten in welke huisjes het mis gaat. Als we geen signalen krijgen kunnen we ook niet veel doen. We zijn zeker bereid om tegen overtredingen op te treden. Dronten wil evenwel geen woonbestemmingen aan alle recreatiebungalows geven om de huidige problemen op de parken op te lossen’’, aldus de gemeentewoordvoerder. De Raad van State gaat bekijken of de gemeente toch nog iets aan de uitsterfregeling en de mogelijke dubbelbestemmingen moet doen. Uitspraak volgt over enkele weken.