Einde brand in mestopslag Swifterbant na twee weken bijna in zicht

Familie Franken verzamelt moed na brand in kippenschuur Swifterbant

28 augustus De brand in de stal van de familie Franken uit Swifterbant, waarbij anderhalve week geleden 40.000 kippen omkwamen, smeult nog. De oorzaak is niet achterhaald en blijft mogelijk altijd een raadsel. Karina en Pieter Franken denken heel voorzichtig aan een doorstart. ,,We verzamelen moed..."