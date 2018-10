Eindelijk nieuwe rol voor Ludgerustoren in Dronten

Al jarenlang werkloos, de Ludgerustoren in Dronten. Maar dat gaat veranderen. Er zijn vergevorderde plannen om er een stiltecentrum in te vestigen.

,,Je kunt van alles doen in Dronten, maar een stiltecentrum is er nog niet'', zegt Riek van Haeringen. Zij behoort tot de initiatiefgroep die het plan wil verwezenlijken. 'Collega' Jan van Buggelen: ,,De maatschappij staat bol van het lawaai. Een plek van rust is een essentiële waarde.'' Burgemeester Aat de Jonge, met een knipoog naar zijn naderende afscheid: ,,Straks heb ik eindelijk rust. Na het boodschappen doen, ga ik er even zitten.''

Eenzaam

Ooit behoorde de toren tot de (in 1964 ingewijde) Ludgeruskerk, maar die is gesloopt en een paar honderd meter verderop herbouwd. De Ludgerustoren bleef staan, eenzaam en werkloos. In de loop der jaren zijn er veel plannen geweest voor dit 'fascinerende' gebouw, zegt De Jonge. Zo moest er een ombouw om de voet komen die als expositieruimte zou dienen. Het bleek niet haalbaar. Bij de restauratie in 2010 kondigde de gemeente aan op zoek te gaan naar een nieuwe bestemming. Die is eindelijk gevonden.

Het idee voor een stiltecentrum werd geboren toen De Jonge in gesprek raakte met een groepje Drontenaren. Inmiddels is er een initiatiefgroep en ligt er een plan op tafel. Met 4 bij 4 meter is de ruimte beperkt, zegt Van Haeringen. ,,We hebben er een kijkje genomen en er liggen veel dode vliegen. Er is een verbouwing nodig. Ook de trap moet worden afgeschermd.'' De gemeente zal de ruimte opknappen, zegt De Jonge. Voor de inrichting wordt geld gezocht.