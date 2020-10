Eindelijk oplossing voor gevaarlijk landschapskunstwerk bij Biddinghuizen

Mannen raakten tienduizen­den euro's kwijt aan ‘liegende’ Sandra (53): ‘Ik hen opgelicht? Het is een schande’

29 september De mannen uit onder meer Lelystad, Dronten en Tollebeek die zeggen dat zij hen heeft opgelicht voor ruim 2 ton, moeten volgens de 53-jarige Sandra de V. uit Elst de hand eens in eigen boezem steken. ‘Zij huurden mij in als escort, betaalden me voor seks. En dan zeggen ze nu dat ik hen heb opgelicht, het is een schande.’