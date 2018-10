Eis voor theater Meerpaal: binnen 5 jaar uit de rode cijfers

Sinds 2012 draait het theater in De Meerpaal verlies. Dat jaar schrapte de gemeente bij een bezuinigingsronde de subsidie op de programmering. Het betekent dat de ingekochte voorstellingen en promotiekosten moeten worden terugverdiend met de kaartverkoop. En dat wil maar niet lukken, al heeft het theater de opgaande lijn te pakken. Vorig jaar eindigde het 17.000 euro in het rood, in 2016 was dat nog 44.000 euro. Op het totale commerciële deel - met bijvoorbeeld horeca en evenementen - leed de Meerpaal overigens 54.000 euro verlies in 2017.

Verbeterplan

Op de verzoek van de gemeente heeft De Meerpaal vorig jaar een 'verbeterplan' ingediend. Dat heeft niet tot concreet resultaat geleid, zei de inmiddels vertrokken directeur Anke Weeda begin dit jaar tegen deze krant. In juni volgde een brief 'met allerlei voorstellen', zegt haar opvolger Hans Maris. Inmiddels ligt er een antwoord van het college. De Meerpaal krijgt 5 jaar om het theater kostendekkend te laten draaien. De gemeente stelt 100.000 euro beschikbaar voor 'experimenten om tekorten te voorkomen' en eventuele tekorten in die periode te dekken. ,,De Meerpaal krijgt de tijd en rust om het op een goede manier in te vullen'', zegt wethouder Ton van Amerongen.

Stap nodig

Maris kan nog niet reageren op het plan. Hij is pas net aangetreden en gaat binnenkort voor het eerst bij de gemeente op de koffie. Wel wijst hij erop dat De Meerpaal de afgelopen jaren al maatregelen heeft genomen om de kosten te drukken. Zo is de samenwerking met andere theaters nauwer geworden. Van Amerongen erkent dit, maar voegt toe dat er 'nog een stap nodig is'.