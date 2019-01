Elektrische voertuigen uit Dronten zamelen stilletjes afval in

Flevoland jaagt er in dag 1,2 miljoen kilo zout doorheen

15:48 Provincie Flevoland heeft in één sneeuwdag bijna de helft van de jaarlijkse voorraad strooizout er doorheen gejaagd. Zo’n 1,2 miljoen zout is dinsdag op provinciale wegen gegooid. Gemiddeld gaat er drie miljoen kilo zout per jaar doorheen.