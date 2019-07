‘Ernstige zorgen’ over vermiste Noah in Dronten

Laagdrempe­lig festival versterkt wij-ge­voel Dronten

10:23 Midden in het bos een festival genaamd WijLand. Wie zich niet druk maakt om de spelling zet daar al een vraagteken. De naam WijLand staat voor het wij-gevoel, denkt het gros van de Drontenaren. Festivalleider Bert Talens heeft de sleutel. ,,Wijland is de naam van een werkgroep die Dronten op de kaart zet als innovatief kenniscentrum op gebied van agricultuur. Dit festival is een cultureel uitvloeisel.‘’ Het zal de bezoekers een zorg zijn. Driedaags festival Wijland is laagdrempelig, verbindend, verrassend en vooral gezellig.