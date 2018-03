Europarcs niet blij met gemeente Dronten

De liefde is snel bekoeld tussen Europarcs, de nieuwe baas van het vakantiepark, en de gemeente Dronten. Dolblij was Europarcs begin dit jaar met de overname van, in de woorden van Vos, een van de grootste campings van Nederland. ,,Een A-locatie.'' De gemeente constateerde tevreden dat het voormalige resort een grote opknapbeurt zou krijgen, aldus Vos. En dat was hard nodig. ,,Het achterstallig onderhoud is gi-gan-tisch.''

Stacaravans

Enkele bouwstops en een stapeltje brieven van de gemeente verder, is Vos minder blij met Dronten. De gemeente heeft bouwstops opgelegd voor de aanleg van nutsvoorzieningen en verbouwingen, waaronder die van het receptiegebouw. Dit zou niet volgens het bestemmingsplan gebeuren. Daarnaast is Europarcs op de vingers getikt omdat er ruim 70 stacaravans op het strandje zijn geplaatst. Dat mag pas vanaf 1 april.

,,Ik meende dat de caravans vanaf 1 april mogen worden bewóónd'', zegt Vos over dat laatste. Bij de bouwstops gaat het volgens hem om 'kleine punten'. ,,Kijk, wij bouwen niks, wij verbouwen alleen maar.'' Europarcs heeft inmiddels de benodigde vergunningen aangevraagd en hoopt snel weer aan de slag te kunnen. Feit is dat een deel van de werkzaamheden noodgedwongen stil ligt en de receptie niet met Pasen klaar is.

En dat stoort Vos. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt.'' Hij beseft dat er fouten zijn gemaakt, maar wijst tevens met de beschuldigende vinger naar de gemeente. Goede communicatie had wat hem betreft 'de commotie' kunnen voorkomen. ,,Door de wethouderswisseling (het onverwachte opstappen van de CDA-wethouders in 2017) is het slechter geworden. En aan het overleg van vorige week heb ik geen goed gevoel overgehouden. Ik overweeg een advocaat in de arm te nemen.'' Hij had, samengevat, meer medewerking verwacht.