Europese subsidie voor polderbiertje uit Dronten

De Europese Unie draagt ruim 77 duizend euro bij. Eenzelfde bedrag als de gemeente Dronten eind vorig jaar al toezegde. ,,We zijn er blij mee”, reageert eigenaar Theo Hogendoorn verheugd. ,,Het is 60 procent van wat we nodig hebben. De overige 40 procent moeten we zelf financieren. Dat willen we gaan doen via crowdfunding.”

Kansarme jongeren

Er komt een ontvangstruimte, een hoptuintje en de brouwerij wordt vergroot. De productiecapaciteit gaat omhoog van 400 naar 4.000 liter per maand. Het geheel nabij de randmeren met een toeristische attractie worden. Oud-docent Hogendoorn wil er kansarme jongeren aan een baan helpen en leerlingen van Aeres Hogeschool kunnen er leer- en stageopdrachten uitvoeren.

De verwachting is dat het nog een jaar duurt, voordat de plannen werkelijkheid zijn. Dus is het nog even wachten op een collectieve inzamelactie om de uitbreiding verder te financieren. Hogendoorn wil pas starten met crowdfunding als de vergunning is verleend. Dat kan nog een half jaar duren. ,,We moeten via het uitgebreide traject, omdat de brouwerij in het buitengebied is gevestigd.”

