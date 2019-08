Even tot jezelf komen op Lowlands in een eenpersoons kathedraal

videoDertig ton staal, zestien meter hoog. Een enorm gevaarte is woensdag verrezen op het terrein waar volgende week Lowlands wordt gehouden. Het is een eenpersoons kathedraal, een kunstwerk van de Zwolse kunstenaar Ronald Westerhuis.

Wie de festivaldrukte moe is, kan zich erin terugtrekken om even tot zichzelf te komen. Als je tenminste niet claustrofobisch aangelegd bent, want de doorsnede van het minikerkje is 1.70 meter.

Minaret

Het is de vierde keer dat Westerhuis een sculptuur maakt speciaal voor het festival. Voorheen waren de blikvangers vooral om naar te kijken, nu kun je er ook ín. De Zwolse kunstenaar, gespecialiseerd in grote (roestvrij)stalen objecten, ging hiervoor een samenwerking aan met de scheepswerf van Thecla Bodewes in Meppel.

Quote De geur van sandelhout en wierook moet je het idee geven dat je een oude kerk betreedt Ronald Westerhuis, Kunstenaar

Daar werd een ronde constructie vervaardigd van grote stalen buizen tot een hoogte van zestien meter, met er bovenop een soort minaret. Via een uitsparing waar een ‘gordijn‘ van roestvrijstalen kabels voor hangt kan de bezoeker erin. ,,Zodra je binnen bent word je geconfronteerd met een gefragmenteerde spiegel. Kijk je naar boven dan hangt daar een tros van vierduizend hoogglans gepolijste bolletjes waarin je jezelf ook talloze malen terug kunt zien. We doen binnen niets met geluid of licht, maar we hebben een geur laten ontwikkelen met sandelhout en wierook. Dat moet het idee geven dat je een oude kerk betreedt."

Volledig scherm Westerhuis in het dertig ton wegende gevaarte, gemaakt van aan elkaar gelaste buizen. Straks op Lowlands staat het rechtop en kunnen bezoekers er in staan. © Frans Paalman

Westerhuis heeft het object ‘We are god‘ gedoopt. ,,Aanvankelijk wilde ik het ‘I am god‘ noemen maar dat ging de organisatie van Lowlands toch iets te ver. De gedachte erachter? We leven in een tijd waarin we overspoeld worden door invloeden van buitenaf. Religie, coaches, social media... Maar uiteindelijk gaat het om jezelf.” Volgens de Zwolse kunstenaar sluit het idee aan bij recent werk van hemzelf. Eerder dit jaar besloot hij zich terug te trekken in zijn werkplaats om een nieuwe richting in te slaan. ,,Ik werk momenteel met kleine roestvrijstalen spiegeltjes, die ik op metaal plak. Als je er van een afstandje voor gaat staan zie je jezelf in eerste instantie niet. Je moet heel dichtbij zijn om jezelf te kunnen zien. De boodschap is dus dat het goed is om dicht bij jezelf te blijven.”

Quote Je moet heel dichtbij zijn om jezelf te kunnen zien Ronald Westerhuis, Kunstenaar