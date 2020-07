Ex-penningmeester VVD Flevoland stal geld uit partijkas nadat vrouw ongeneeslijk ziek was: ‘Ik zou het weer terugbetalen’

Dennis B. krijgt tien maanden cel voor drugslab in woonwijk Dronten

27 juli Een 30-jarige inwoner van Dronten is veroordeeld tot twintig maanden gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat hij een drugslab in zijn woning had. Dennis B. zou van de zomer van 2018 tot zijn aanhouding in september vorig jaar bezig zijn geweest met het maken van synthetische drugs, het zwaar verslavende crystal meth.