'Ex-schoonmoeder vermoorde Esther Paul was doelwit van overval'

De woningoverval die mogelijk in verband staat met moord op de 43-jarige Esther Paul, die vorig jaar dood in het Veluwemeer bij Biddinghuizen werd gevonden, blijkt te zijn gepleegd bij de moeder van haar ex-vriend. Dat meldt De Telegraaf .

Medio januari hield de politie in Amsterdam twee leden van motorclub No Surrender aan voor de overval eind 2016 in Almere. Een bejaarde bewoonster raakte daarbij gewond.

Henk Koopman is advocaat van een van de clubleden en bevestigt tegenover De Telegraaf dat het doelwit van de overval de moeder van drugscrimineel Frank G. was. Hij was de ex-vriend van Esther Paul.

Gedumpt

Paul werd op 30 april door toeristen dood gevonden in het Veluwemeer bij Biddinghuizen. Ze bleek vermoord en haar lichaam was gedumpt. In de dagen voordat ze werd vermoord zat ze ondergedoken op camping Rivièra Beach in Biddinghuizen.

Zelf zat Paul ook in het criminele milieu. Zo was ze verdachte in twee grote henneponderzoeken. Ze werd veroordeeld tot vijf maanden cel voor witwassen van crimineel geld uit wietkwekerijen in onder meer Almere.