Expert gaat ‘onveilig’ landschapskunstwerk bij Biddinghuizen onderzoeken

Het kunstwerk, volledige naam: Riff, PD#18245, ging enkele dagen na de opening op 12 oktober al op slot. De gemeente Dronten blokkeerde de trap die naar een uitkijkpunt in het object leidt. Via die plek is het een kleine moeite om óp het kunstwerk te komen. En dat leidt tot ‘onveilige situaties’, stelt de gemeente. Er staat geen hek rond dit plateau. Bovendien is het niet berekend op veel mensen.

Tijdelijk

Het is een tijdelijke maatregel. Onduidelijk is wat de definitieve oplossing is. Complicerende factor is dat het kunstwerk eigendom is van de provincie, het auteursrecht bij kunstenaar Bob Gramsma ligt en de gemeente over de veiligheid gaat. Deze drie partijen gaan in overleg over het kunstwerk. Dat is nog niet gebeurd, liet een woordvoerster van de provincie eerder deze week weten aan deze krant.