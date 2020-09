Experts verbazen zich over ‘absurde’ rel rond CDA-raadslid Dronten: ‘Dit blijft aan haar kleven’

Dronten werkt samen met anonieme kliklijn: ‘Inwoners, kijk met ons mee’

27 augustus Als eerste gemeente in Flevoland sluit Dronten zich aan bij Meld Misdaad Anoniem (M.). Hiermee krijgt Dronten eerder informatie over criminele activiteiten die in het gebied spelen. ,,Misdaad is overal en de capaciteit van de politie is beperkt’’, zegt burgemeester Jean Paul Gebben over het nut van deze tiplijn.