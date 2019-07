Extra bedden in AZC? Dronten zegt ‘nee’

Het COA vraagt of er 300 opvangplekken bij kunnen komen in Dronten voor de komende twee jaar. In de vorm van units of wooncontainers. In totaal zijn er zo’n 2500 extra bedden nodig in 2019, meldt het COA op haar website. Dit heeft te maken met een lichte stijging van het aantal asielaanvragen. Ook duurt het langer dan verwacht voordat vergunninghouders doorstromen van het AZC naar een woning in Nederland.

Gastvrij

Maar Dronten bedankt vriendelijk. Bij elk opvangprobleem kijkt het COA eerst naar ‘gastvrije gemeenten met al gevestigde AZC’s’, schrijft het college in een brief aan de raad. De gemeente verwijst naar een recent interview met COA-voorzitter Milo Schoenmaker, ook in deze krant, waarin hij pleit voor meer AZC’s in het Westen van het land. Daar sluit Dronten zich bij aan.

Bovendien dóen de Flevolandse gemeenten al ‘bovengemiddeld’ veel op het gebied van de huisvesting van statushouders en de opvang van asielzoekers, stelt het college. Dronten heeft het AZC bij Roggebot al meerdere keren tijdelijk uitgebreid. In 2015 is zelfs de mogelijkheid onderzocht van een tweede AZC in de gemeente. ‘Alles was in werking gesteld om te kunnen beginnen’, maar toen hoefde het niet meer van het COA. Verder vindt de de gemeente dat het Rijk eerst met een ‘sluitende oplossing’ moet komen voor de instroom van vluchtelingen en bijbehorende problemen als de lange procedures en het vinden van een woning.

