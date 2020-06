Extra inzet boa's, geen toeristen en meer afval stuwen de coronarekening van Dronten op tot meer dan een miljoen euro

Drontense autocou­reur Beitske Visser moet een jaar wachten op haar revanche in de W Series

4 juni De teleurstelling is groot nu Beitske Visser (25) niet nog dit jaar de kans krijgt om een gooi te doen naar de titel in de W Series. De beste vrouwelijke autocoureur van Nederland, opgegroeid in Dronten, hoorde vanochtend dat de tweede editie van de hoogste raceklasse voor vrouwen is uitgesteld naar 2021.