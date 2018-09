Extreem modderige editie van Mud Masters in Biddinghuizen

In meerdere groepen ging een ieder de uitdaging aan, variërend in afstand van zes tot 42 kilometer, klimmend en klauterend over tal van hindernissen die zijn geïnspireerd op militaire stormbanen. Zaterdag was het op sommige momenten nog droog, maar vandaag bleef het maar regenen. Voor de duizenden deelnemers was dat natuurlijk geen enkel probleem, want dat was stiekem precies waar ze op hoopten.