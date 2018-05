Facelift Ketelhaven zorgt voor gemengde reacties

Destijds was de buurman, Stichting Jachthaven Ketelmeer, niet blij met de facelift. De commerciële jachthaven in Ketelhaven, eigendom van de ontwikkelaar, mocht uitbreiden en zou de haven van de stichting omringen. Althans, dat was het bezwaar. En de appartementencomplexen werden als 'Bijlmerflats' gezien. Ook nu staat de stichting, met nieuw bestuur, niet te springen. ,,Wij gaan zeker reageren'', kondigt voorzitter Eric Burmeister aan. Hij wil niet in details treden, maar laat weten dat de stichting (nog steeds) moeite heeft met de appartementen en de uitbreiding van de andere jachthaven. ,,Wij zitten nu vol en dat willen we graag zo houden'', zegt hij over dat laatste. Over de appartementen: ,,Tijdens een informatiebijeenkomst op het gemeentehuis zagen we dat deze gebouwen negen verdiepingen hoog worden. Dat is hoger dan eerder gemeld.''