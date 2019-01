Facelift voor gebouw ‘waar het zo warm is dat je er in zwembroek kunt werken’

1. Zwembroek

Het gemeentehuis in hartje Dronten is toe aan een facelift, kondigt wethouder Jaap Oosterveld in oktober 2018 aan. ,,We groeien uit ons jasje. En het struikelrisico in de raadszaal is groot, de indeling in hokjes past niet meer bij het flexibel en steeds meer projectmatig werken. En met mijn 42 jaar kantoorervaring heb ik nog nooit meegemaakt dat het in een gebouw zo warm is dat je er in je zwembroek kunt werken.” Het gebouw moet een ‘huis van de samenleving’ worden, zegt Oosterveld. Natuurlijk ontbreekt de term ‘duurzaamheid’ niet, ook op dat gebied is een grote slag te maken. Waarom geen nieuwbouw elders? (Het pand is een gemeentelijk monument, afbreken en op dezelfde plek iets nieuws neerzetten is niet toegestaan). Dat is veel duurder, aldus de wethouder. Een gloednieuw onderkomen kost ruim 30 miljoen euro, een grote verbouwing bijna 25 miljoen, inclusief de kosten voor de tijdelijke huisvesting.

2. Snelkookpan

De gemeente heeft haast. Ruim een maand na de presentatie van de plannen moet de raad al de knoop doorhakken over het miljoenenproject. De politiek is kritisch. Waarom ligt er maar een scenario op tafel? En waarom zaten er slechts tien dagen tussen de eerste informatieavond en de raadsvergadering? ,,Een snelkookpan’’, vindt Suzanne Stoop (PvdA). Ook hebben fracties moeite met de kosten. ,,Die liggen zwaar op de maag’’, zegt CDA’er Dinand Ekkel. En de communicatie zou te wensen overlaten. Terwijl het nieuwe college transparantie hoog in het vaandel voert en ‘nieuwe verbindingen’ als motto heeft. Na een pittige discussie krijgt Oosterveld drie maanden om met meer varianten te komen.

3. Exorbitant

In de tussentijd vragen prominente Drontenaren zich af waarom de gemeente niet voor nieuwbouw kiest op een andere plek. ‘Is de locatie zó belangrijk?’ schrijft oud-wethouder Wim Smit (CDA) in een brief aan de raad. Veel mensen zouden de kosten ‘exorbitant hoog’ vinden. ‘Men vraagt zich af of nieuwbouw niet beter en goedkoper kan’. Hij komt met vier alternatieve locaties in de buurt van het centrum. Meine Breemhaar, eigenaar van MAC3Park, pleit voor nieuwbouw tussen het station en het centrum. In het huidige gemeentehuis kunnen dan appartementen komen. ‘Een goed voorbeeld van hergebruik van oude gebouwen en je krijgt een fraai nieuw gemeentehuis dat architectonisch een aanwinst kan zijn’. Ook op social media klinkt gemor over de kosten trouwens.

4. Scenario's

Het is gelukt. Drie maanden na de raadsvergadering in oktober presenteert Oosterveld donderdagmorgen een aantal scenario's voor de grote verbouwing. Over een aantal zaken valt niet te praten, zegt hij. Denk aan de keuze voor de architect, verzekeringen en de bewaking van het bouwterrein. Uiteindelijk is een bedrag van 3,5 miljoen ‘beïnvloedbaar’: hier gaat de raad over. Het college heeft alvast een voorkeur aangegeven, bijvoorbeeld een volledig nieuw ingerichte raadszaal, het naar voren halen van de entree op het Meerpaalplein en een aardgasloos en energieneutraal pand. En nee, nieuwbouw is geen optie, herhaalt Oosterveld. ,,Maar het is uiteindelijk aan de raad natuurlijk’’.

5. Portocabins

En die neemt op 28 februari een besluit, of: maakt een keuze uit de scenario's. De gemeente wil in het najaar beginnen met de klus. In het vierde kwartaal zullen de medewerkers verhuizen naar een ander werkplek. Dat kan elders in het centrum zijn of anders in porto-cabins. De renovatie zal ongeveer een jaar duren. Tenminste, als er deze keer geen hobbels op de weg liggen.