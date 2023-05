Fairtradedag vol activiteiten en aandacht voor duurzame producten in Dronten

Winnaar van duurzaam­heids­prijs voor de Noordoost­pol­der maakt kans op award én geldbedrag

Pioniers van de Toekomst reikt ook dit jaar de Duurzaamheidsaward uit in de Noordoostpolder. De publieksprijs is bedoeld voor initiatieven die een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingen op het gebied van milieu, energie, voedsel of zingeving. Naast de award ontvangt de winnaar dit jaar voor het eerst een geldprijs.