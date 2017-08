Familie Franken verzamelt moed na brand in kippenschuur Swifterbant

De brand in de stal van de familie Franken uit Swifterbant, waarbij anderhalve week geleden 40.000 kippen omkwamen, smeult nog. De oorzaak is niet achterhaald en blijft mogelijk altijd een raadsel. Karina en Pieter Franken denken heel voorzichtig aan een doorstart. ,,We verzamelen moed..."

De woonkamer staat vol met bossen bloemen en kaartjes. Wat doet al die steun met het gezin?

Karina Franken: ,,Dit doet ons zó goed! Het is lief. Het zijn steunbetuigingen van dorpsgenoten, vrienden en collega's en zelfs van mensen die we niet kennen. Het geeft ons kracht nu we door een heel moeilijke periode gaan."

Uw gezin is de afgelopen jaren meerdere keren getroffen door rampen; tweemaal de vogelgriep, de fipronilaffaire en op 16 augustus door die enorme brand. Hoe kijkt u terug op al die incidenten?

,,De brand is het allerergste wat we mee hebben gemaakt. Een drama. Die eerste dag van de brand, en zelfs de dagen erna zijn langs ons heen getrokken, zonder dat we ze bewust meemaakten. We hebben met allerlei journalisten gepraat, maar ik herinner me er weinig van. Het was een roes. Na de vogelgriep kon je relatief eenvoudig door. Dat deed natuurlijk ook pijn, maar dan had je de stallen nog. Nu zijn de stal én de dieren weg..."

Wilt u door als pluimveehouder?

,,Een herstart wordt een heel nieuw avontuur. Willen we dat? En zo ja, hoe? We moeten nog moed verzamelen om definitief een beslissing te nemen. Dit drama is nog aan het bezinken, we zijn net voorzichtig de eerste gesprekken begonnen met elkaar. Iets heel anders gaan doen in de agrarische sector is niet realistisch. We hebben vergunningen voor een kippenstal, niet om andere dieren te houden."

Na die brand laaide de discussie over de veiligheid van stallen nog heviger op en riepen allerlei organisaties om veiligheidsmaatregelen. Voelde dat als kritiek?

,,Het deel waar de brand begon, was net gebouwd. Nog maar drie jaar oud. Dat voldeed aan alle eisen. We hebben het goed laten checken, alle papieren waren in orde. De stal zelf was ook relatief nieuw. Daardoor vallen we volledig buiten de discussie, want die gaat vooral over oude stallen. Die van ons was gloednieuw."

De brand smeult nog altijd na in de mestopslag. Hoe is dat mogelijk?

,,Dat is niet te blussen. Blussen zou mogelijk juist voor meer vervuiling zorgen. De brandweer gaat het straks als een soort sigarettenpeuk proberen uit te drukken."

De oorzaak is nog een raadsel en wordt mogelijk nooit meer duidelijk. Wat vindt u daarvan?

,,Wij willen zelf heel graag weten wat er is gebeurd. Want dan kunnen we daar eventueel de volgende keer rekening mee houden. Het zou heel onbevredigend zijn als we het niet weten. Of de verzekering gaat uitkeren, weet ik niet. ,,Daar houd ik mij nu niet mee bezig."

Het geloof in God en de steun van al uw vrienden, houdt u op de been. Is er geen angst om opnieuw te beginnen? Angst voor een nieuwe ramp?