Familietwist over het ooit zo succesvolle Flevosap ettert maar door: broer eist inzage in boeken

Tweede klasse Winstreeks van SC Emmeloord neemt histori­sche proporties aan en meer records zijn mogelijk

Een historische zondagmiddag voor Emmeloord, dat met een 3-2 zege op Drachten het clubrecord van zeven overwinningen op rij evenaarde. Nog mooier voor de blauwen is misschien wel dat het nu koploper is in de tweede klasse, voor het eerst in twintig jaar.

27 november