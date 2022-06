Feest in De Meerpaal levert 19.000 euro op voor goede doelen in Dronten

Het thema van Below Zero op zaterdag 23 april was Oldskool, waarbij muzikaal werd teruggegaan tot ‘ruim onder nul’ met optredens van Dj The Vision, coverband Unite en RadioRave. Serviceclub Tafelronde 168 tekende voor de organisatie, met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor het Betty Dekker Fonds. Dit fonds biedt financiële en materiële steun aan inwoners van Dronten in gevallen van ‘bijzondere, individuele nood’.

Het feest leverde 19.000 euro op en in overleg met het Betty Dekker Fonds is besloten om een bedrag van 8000 euro aan de stichting te overhandigen en het overige bedrag te verdelen over andere stichtingen die het geld ook goed kunnen gebruiken. ,,Zo kunnen we meerdere stichtingen helpen in deze moeilijke tijd”, aldus Theo Hogendoorn, voorzitter van Tafelronde 168. Later wordt bekendgemaakt welke stichtingen dit zullen zijn.