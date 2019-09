Ferdinand (47) uit Dronten over deelname aan tv-programma: ‘De Heer gaf mij een schop onder de kont’

video 10 jaar na ernstige mishande­ling in speeltuin is Jelte een voorbeeld: ‘Dankzij hem krijgen ook andere kinderen een kans’

18 september Deze maand is het tien jaar geleden dat Jelte Stronkhorst uit Biddinghuizen ernstig hersenletsel opliep na een mishandeling in een speeltuin. Zijn ouders haalden landelijk het nieuws met hun pogingen te voorkomen dat Jelte een kasplantje zou worden. Hun zoektocht naar het beste voor hun kind in coma mondde uit in een behandelcentrum. Voor Jelte en zijn lotgenoten. ,,Ik zeg nog heel vaak tegen Jelte: dankzij jou krijgen ook andere kinderen een kans’’, vertelt zijn moeder Cindy van 't Ende. ,,Dan is hij zo trots. En dat mag hij ook zijn.’’